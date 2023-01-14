Жертвы массированного обстрела Украины

Украина подверглась первому в новом году массированному обстрелу российских войск.

В Генштабе ВСУ заявили, что за сутки Россия нанесла три авиационных и около 50 ракетных ударов по территории страны.

В Днепре, как сообщают местные власти, в результате удара по жилой девятиэтажке погибли не менее 5 человек, около 60 получили ранения, 12 из них – дети.

Сообщается также об одном погибшем в Кривом Роге.

В шести областях Украины – Киевской, Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской и Винницкой – повреждены энергетические объекты.

БОИ ЗА СОЛЕДАР

Тем временем в телеграм-канале, связанном с Евгением Пригожиным, появилось видео, в котором глава ЧВК "Вагнер", как утверждается, посетил Соледар.

"Я приехал сюда, чтобы вручить медали парням, которые брали Соледар. ⟨...⟩ Зажали подразделения противника, тех, кто отказывался сдаваться в плен – уничтожали", – заявил Пригожин.

В Минобороны Украины заявили, что в субботу продолжались бои за соседний с Бахмутом населённый пункт. "Армия стоит, мы держимся, держим оборону, ребята держатся, все знают, зачем мы здесь", – говорит официер-десантник ВСУ с позывным Бендер.

На возвышенностях возле города украинские военнослужащие роют окопы. Из горячей точки эвакуируют раненых солдат.