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Израиль

Израиль: адвокаты против масштабной реформы системы правосудия

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 Euronews
Акция протеста израильских адвокатов против реформы системы правосудия
Акция протеста израильских адвокатов против реформы системы правосудия   -   Авторское право  Oded Balilty/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Сотни израильских адвокатов провели акцию протеста против масштабных изменений в системе правосудия страны, запланированных новым консервативным правительством.

В частности, предлагается ослабить роль Верховного суда, позволив депутатам принимать законы, которые суд отклонил, простым большинством голосов в парламенте.

Изменения в законодательстве могут помочь премьер-министру Биньямину Нетаньяху, находящемуся под судом за коррупцию, избежать приговора или даже отменить процесс над ним.