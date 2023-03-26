Израиль. Противники судебной реформы объявили "неделю паралича"

"Национальную неделю паралича" готовят противники судебной реформы в Израиле.

Протестующие расширят манифестации и различные мероприятия. Начиная с воскресенья, митингующие планируют собираться в местах, куда приезжают члены правительства и депутаты. На вторник запланировано проведение главного "дня повсеместного паралича" по всей стране с блокадой аэропортов, крупных магистралей и правительственных зданий. Последний раз подобная акция прошла 23 марта. В то же время демонстрации в израильских городах проходят постоянно.

На 29 марта организаторы анонсировали массовую манифестацию, конечным пунктом которой станет площадь перед зданием Кнессета в Иерусалиме.

Массовые протесты в Израиле продолжаются с середины января. Люди выступают против судебной реформы, которую проводит правительство во главе с Биньямином Нетаньяху.

Нововведения должны расширить полномочия кабинета министров по отбору судей Верховного суда (БАГАЦ) и ограничить полномочия этого судебного органа. Парламент Израиля 20 февраля уже одобрил законопроект в первом чтении. Сторонники реформы считают, что изменения призваны следовать демократическим принципам государства, а именно: назначение членов Верховного суда будет отражать волю избирателей.

Бывший премьер-министр Израиля, лидер оппозиции Яир Лапид назвал ситуацию "величайшим кризисом" в истории страны. С осуждением реформы выступили израильский президент Ицхак Герцог, призвавший правительство отказаться от закона, и посол США в стране.