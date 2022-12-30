Нетаньяху назвал главные цели своего нового правительства

Министерские портфели розданы. Израильское правительство во главе с Биньямином Нетаньяху приведено к присяге. Его состав претерпел немалые изменения с предыдущим премьерством Нетаньяху.

Это прежде всего ключевые посты, отданные ультраправым. Так, Итамар Бен-Гвир возглавит впервые созданное Министерство нацбезопасности, получившее беспрецедентные полномочия в отношении полиции. Бецалель Смотрич берет под свое руководство министерство финансов. Примечательно, что теперь он получит полномочия по гражданскому управлению на Западном берегу, включая строительство поселений.

Тем не менее главной целью своего кабмина премьер-министр назвал противостояние Тегерану.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

— Прежде всего - блокировать Иран. Это экзистенциальный вопрос. В первую очередь мы заботимся о своем существовании и безопасности. Второе — восстановить безопасность и управляемость внутри Государства Израиль. Третье — разобраться с ростом стоимости жизни и проблемой с жильем. Четвертое — и, я уверен, это уже в непосредственной досягаемости - резко расширить круг мира (с арабскими странами - прим. ред).

Израильские поселенцы на оккупированном Западном берегу довольны новым правительством, что не скажешь о палестинцах.

Мухаммад Муслех, житель Калькильи:

— В условиях грядущего фашистского правительства Израиля палестинский народ должен объединиться. Это фашистское израильское правительство знает, как угнетать и уничтожать палестинцев.

Эзри Штерн:

— Наши ожидания - это усиление роли Торы, укрепление поселений и управления на израильской земле, вот мои основные ожидания.

Новая коалиция заявляет, что еврейский народ имеет исключительное и неоспоримое право на все районы Израиля. Хотя поселения на западном берегу считаются незаконными в соответствии с международным правом, новое правительство может продолжить их расширение.