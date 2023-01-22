Израиль: протесты против судебной реформы Нетаньяху

Десятки тысяч израильтян собрались в Тель-Авиве в субботу, чтобы выразить протест против планов нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху по пересмотру судебной системы. Противники нововведений говорят, что это ставит под угрозу демократические основы страны.

В акции протеста принял участие и бывший премьер-министр Израиля Яир Лапид, ныне лидер главной оппозиционной партии "Еш Атид".

“То, что вы видите здесь сегодня,— это демонстрация в поддержку страны, — сказал Лапид. - Это демонстрация во имя страны. Люди, любящие свою страну, пришли сегодня сюда, чтобы защитить её демократию, защитить её суды, защитить идею сосуществования и общего блага. Это люди, которые любят Израиль, они вышли на защиту демократического еврейского государства в соответствии с ценностями Декларации о независимости. Мы не сдадимся, мы будем продолжать, пока не победим".

Акции протеста прошли также Иерусалиме, Хайфе и Беэр-Шеве. Субботним демонстрациям предшествовали другие. На прошлой неделе также десятки тысяч протестующих израильтян бросили вызов Нетаньяху и его ультранационалистическому и ультраортодоксальному правительству — самому правому в истории страны. Правительство заявляет, что дисбаланс сил дал судьям и правительственным юрисконсультам слишком большое влияние на законотворчество и управление.

Нетаньяху, которого судят за коррупцию, пообещал продолжить реализацию судебной реформы, несмотря на протесты. Оппоненты говорят, что эти изменения могут помочь премьеру избежать осуждения или полностью прекратить судебное дело.