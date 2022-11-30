Чемпионат мира в Катаре: не только футбол, но и музеи!

Чемпионат мира по футболу уже стартовал. Одним из нефутбольных развлечений для многих гостей страны стала новая экспозиция в Mathaf. Арабский музей современного искусства, расположенный всего в нескольких шагах от стадиона Education City, представляет четыре необычные и очень разные выставки.

Вернисаж палестинского художника Тайсира Батниджи под названием "Ни одно условие не является постоянным" посвящен 25-летию его творчества, на которое оказали большое влияние перенесенные трудности и личный жизненный опыт.

"Как и любой другой художник, я нахожу вдохновение в окружающем мире, пытаюсь внести его в свои работы", - рассказывает Батниджи, стоя у представленных в экспозиции фотографий со свадьбы его брата, погибшего в начале первой интифады.

У катарско-американской художницы Софии аль-Марии весьма необычный путь к дебютной выставке "Невидимые труды, терапия сновидений наяву" в Mathaf. Она была сотрудницей этого музея с 2007 по 2011 год.

"Это глубоко сюрреалистично – работать в музее, не будучи художником ни для самой себя, ни для других людей, а через 10 лет вернуться с выставкой. Это словно сон", - признается аль-Мария.

Расположенная рядом с Mathaf галерея Majaz представляет работы местных и региональных художников, которые последние пять лет были участниками программы арт-центра "Пожарная станция".

Искусство в Катаре можно увидеть и вне музейных сцен.

На зданиях одного из районов Дохи Аль-Мансура – необычные муралы. Это трак-арт, популярное в Индии и Пакистане искусство украшения грузовых автомобилей.

"Трак-арт появился в 1920-х годах. В то время британцы завозили грузовики "Бедфорд". Пакистанцы любят грузовики, их расписывают неделями, месяцами. После раздела Британской Индии у нас появился свой собственный стиль. В пакистанском стиле трак-арта все очень детализировано. Индийский стиль немного более натуралистичен, все делается быстрее, но тоже очень красиво", - рассказал Euronews пакистанский художник Фарид Бава, один из авторов муралов в Дохе.

В этом году музеи Катара представляют целый ряд новых произведений искусства, включая более 200 шедевров готовящегося к открытию музея в Лусаиле.

На выставке "Рассказы о взаимосвязанном мире" представлены идеи для будущего музея.

Сейчас посетители могут увидеть лишь часть коллекции. Эти работы отражают темы странствий, идентичности и обмена. Здесь есть скульптуры, картины и даже реквизит из фильмов 20-го века, включая экранизацию "Антония и Клеопатры" Шекспира.

В галерее, посвященной ориентализму, экспонируются произведения европейских художников 19 века, путешествовавших на Восток. Строительство самого музея начнется в Лусаиле только в следующем году.

Еще один музей в процессе строительства – Art Mill ("Мельница искусств"). Там тоже проходит предварительная выставка. Куратор Марьям аль-Тани рассказывает, что она посвящена концепции нового музея.Мукомольные мельницы - неотъемлемая часть местной культуры. На выставке можно услышать звук работающих аппаратов, посмотреть видео о том, как пекут хлеб.

"Это взгляд на то, что нас ждет в будущем", - говорит аль-Тани.

Самая известная художественная площадка Катара – Музей исламского искусства – лишь недавно возобновила работу. Директор музея Джулия Гоннелла рассказала Euronews, что он был закрыт в течение полутора лет на реконструкцию.

"У нас изменились галереи, мы продумали "музейную прогулку" для осмотра экспозиции, добавили новые истории об экспонатах, чтобы посетители могли больше узнать об искусстве, культуре и истории Ближнего Востока", - конкретизирует Гоннелла.

Чемпионат мира по футболу стал для Катара толчком к созданию совершенно новой художественной и культурной программы. Он проходит под лозунгом "Катар создаёт", который четко демонстрирует намерение страны укрепить свою роль в качестве культурного центра региона.