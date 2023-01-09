Британцы собираются на орбиту

В Великобритании готовятся к первому в истории орбитальному запуску со своей территории. Космодром-аэродром расположен в Уэльсе.

Ракету крепят к самолёту-носителю — "Боингу-747", который запустит её на высоте 15 км. Такой способ накладывает серьёзные ограничения на массу полезного груза; зато нет необходимости строить громоздкие пусковые столы и соответствующую инфраструктуру, и можно выбрать, в определённых пределах, широту пуска.

Компания Virgin Orbit уже опробовала такой способ космических пусков в США. Ракеты пока что тоже делают в Калифорнии, но впоследствии планируется собирать их на месте, в Великобритании.

Бросковые испытания, июль 2019 Business Wire via AP Photo

Полезная нагрузка — 9 микроспутников. Заказчики — несколько частных компаний, а также британские военные и разведка. Так что это, в случае удачи, будет ещё и первый коммерческий запуск с территории Западной Европы.

Пока пуск запланирован на поздний вечер понедельника; если погода будет плохая, его могут перенести. В компании заявили, что учитывая важность события, предпочтут перестраховаться.