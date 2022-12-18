SpaceX: третий запуск за неделю

Американская частная космическая компания SpaceX осуществила в субботу третий за неделю запуск ракеты-носителя Falcon-9. На этот раз на орбиту были выведены 54 спутника глобальной интернет-сети Starlink.

Первая ступень ракеты благополучно вернулась на землю – она села на беспилотную плавучую площадку. Так завершился уже 15-й полёт для этого разгонного блока, который вышел на первое место по числу запусков.

В этом году SpaceX осуществила в общей сложности уже около 60 стартов Falcon-9, до конца декабря запланированы ещё два.