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мир

SpaceX: третий запуск за неделю

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 Андрей Позняков
Запуск ракеты Falcon 9 с площадки Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал
Запуск ракеты Falcon 9 с площадки Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал   -   Авторское право  AP Photo/John Raoux

Американская частная космическая компания SpaceX осуществила в субботу третий за неделю запуск ракеты-носителя Falcon-9. На этот раз на орбиту были выведены 54 спутника глобальной интернет-сети Starlink.

Первая ступень ракеты благополучно вернулась на землю – она села на беспилотную плавучую площадку. Так завершился уже 15-й полёт для этого разгонного блока, который вышел на первое место по числу запусков.

В этом году SpaceX осуществила в общей сложности уже около 60 стартов Falcon-9, до конца декабря запланированы ещё два.