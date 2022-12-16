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мир

В российском корабле "Союз" произошла утечка охлаждающей жидкости

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 Yulia Gritsay
Российский космический корабль "Союз" в полете
Российский космический корабль "Союз" в полете   -   Авторское право  Sergei Korsakov, Roscosmos State Space Corporation via AP

Температура внутри российского космического корабля "Союз МС-22", который пристыкован к МКС, составляет около 30°C, сообщили в Центре управления полетами. Космонавты пытаются изменить вентиляцию, чтобы его охладить.

Накануне у "Союза" повредилась внешняя обшивка и произошла утечка охлаждающей жидкости. Запланированный выход в открытый космос был отменен. Как сообщили в "Роскосмосе", причиной инцидента могло стать попадание в корабль микрометеорита.

Экипажу МКС ничего не угрожает, подчеркнули в NASA. Американские и российские специалисты вместе работают над устранением неисправности.