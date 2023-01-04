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США

Умер астронавт Уолтер Каннингем, участник первой успешной пилотируемой миссии "Аполлон"

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 Euronews
Уолтер Каннингем
Уолтер Каннингем   -   Авторское право  Steven Senne/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

В возрасте 90 лет умер Уолтер Каннингем, последний оставшийся в живых астронавт из первой успешной пилотируемой космической миссии "Аполлон"

Каннингем был одним из трех астронавтов на борту корабля "Аполлон-7" в 1968 году. В ходе 11-дневного космического полета впервые была организована прямая телевизионная трансляция с орбиты Земли.

В НАСА отметили, что работа Каннингема заложила основу для новой лунной программы "Артемида".

Астронавты "Аполлона-7" также получили специальную премию "Эмми" за ежедневные телевизионные репортажи о космических полетах.