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Дания

Лучший ресторан мира скоро закроется

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 Euronews
Производство блюд "высочайшей" кухни стоит огромных усилий, которые не компенсируются даже высочайшими ценами
Производство блюд "высочайшей" кухни стоит огромных усилий, которые не компенсируются даже высочайшими ценами   -   Авторское право  THIBAULT SAVARY/AFP or licensors

Лучший ресторан мира закроется через два года. Владельцы заведения "Нома" в Копенгагене объявили, что прекратят обслуживать посетителей в конце 2024 года.

Оригинальные блюда, которые были неоднократно удостоены высоких наград и вызвали множество подражаний по всему миру, оказываются слишком сложными и дорогими в производстве; так что дело не окупается, несмотря на то, что меньше чем на 500 долларов на человека в "Номе" не пообедать.

Среди самых известных таких блюд — запеченное оленье сердце на подушке из свежей сосны или шафрановое мороженое в вазочке из пчелиного воска.

Производство таких шедевров стоит огромных усилий и работы многих десятков человек.

Владельцы подчёркивают, что со схожими проблемами сталкиваются многие рестораны высшего класса и, возможно, следует принципиально пересмотреть их бизнес-модель.