Киев: когда праздновать Рождество?

В Канун православного Рождества в Киеве на этот раз не так оживлённо, как раньше. Из-за российского вторжения многие украинцы уже отметили Рождество Христово 25 декабря, как и в большинстве стран Европы. Другие всё же сделают это 7 января, в один день с православными россиянами.

"Моя семья и многие, многие семьи, которых я знаю, не хотят иметь ничего общего с русским Рождеством, — говорит эта киевлянка. - Нет ничего святого в праздновании Рождества 7 числа. Я очень рада, что традиция отмечать Рождество 24-25 декабря возвращается, это на самом деле единственные подходящие даты для празднования".

Мало кто из украинцев доверяет рождественскому перемирию, объявленному Москвой. Они возлагают надежды на свою армию и территориальную оборону.

"Немного опасно сейчас праздновать, но мы верим в наши военно-воздушные силы, в наши ПВО, — говорит этот подросток. - И мы надеемся, что сможем отпраздновать Рождество в безопасности".

Спустя всего два часа после начала объявленного Москвой перемирия тишину в Киеве нарушили зенитные сирены.