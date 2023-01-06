Путин хочет использовать Рождество как прикрытие, чтобы остановить ВСУ - Зеленский

Украинские власти скептически отнеслись к введению Владимиром Путиным одностороннего 36-часового режима прекращения огня в Украине по случаю православного Рождества. Накануне российский президент призвал украинскую сторону сделать аналогичный шаг, чтобы дать возможность верующим посетить рождественские службы.

Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней в Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счета потерь Владимир Зеленский президент Украины

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал инициативу Москвы столь же фальшивой и лицемерной, как и незаконные референдумы, сопровождавшие аннексию украинских территорий.

Тем временем Германия и США решили усилить военную поддержку Киева для отражения российской агрессии. Вслед за Францией они объявили об отправке в Украину вооружений и боевых машин.

В тесной координации с союзниками мы решили также предоставить боевые машины пехоты и дополнительные средства противовоздушной обороны. Стойкость Украины должна быть сильнее, чем злоба, исходящая от путинской войны. Мы вносим в это свой вклад Кристиан Линднер министр финансов Германии

Как сообщила пресс-служба Белого дома по итогам разговора американского президента Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца, Украина получит от США БМП Bradley, а от Германии - БМП Marder и батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot, вдобавок к батарее, ранее поставленной Вашингтоном.