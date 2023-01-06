Новогодние погромы в Берлине: расследования и споры

Новогодние погромы в Берлине: расследования и спорыКомментарии
Во время беспорядков в новогоднюю ночь в Берлине и других городах Германии произошли многочисленные нападения на сотрудников экстренных служб. Министр внутренних дел Нэнси Фезер и мэр Берлина Франциска Гиффай пообщались с пожарными, которые, как они говорят, столкнулись с новым видом насилия.
Карстен Хомригхаузен, глава пожарных бригад Берлина:
— Это новое явление. Наши пожарные рассказывают, как их, например, заманивают в ловушку и нападают.
Нэнси Фезер, министр внутренних дел Германии:
— Нельзя молчать о том, что у многих было иностранное происхождение. Но также не следует злоупотреблять этим для политических дискуссий. Много людей, живущих здесь, в Нойкоэлльне, имеют иностранное происхождение, и именно они больше всего расстроены и требуют сильной реакции со стороны государства.
Уполномоченный Берлина по вопросам интеграции и миграции Катарина Ниведзиал считает, что наказания мигрантов еще больше отдалят их от немецкого общества:
— Мы даем молодым людям перспективу, и мы рассматриваем их как наших соотечественников. Они не чужие. Мы должны им дать понять: "Ты свой". Если мы стигматизируем их и делаем чужаками, то мы усугубим подобное чувство и опасность того, что группа станет больше. И мы должны предотвратить это любой ценой.