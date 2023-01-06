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Германия

Даниэль Баренбойм уходит

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 Viktoria Sinkevich
Дирижер Берлинской государственной оперы Даниэль Баренбойм
Дирижер Берлинской государственной оперы Даниэль Баренбойм   -   Авторское право  MICHAEL KAPPELER/AFP

Аргентино-израильский дирижер Берлинской государственной оперы Даниэль Баренбойм объявил о своем уходе с пожизненного поста музыкального руководителя. 

В начале октября он сообщил, что "тяжелое неврологическое заболевание" вынуждает его временно отказаться от выступлений.  И уже в конце года 80-летний музыкант подал прошение о расторжении контракта. 

Даниэль Баренбойм был удостоен многих призов и наград за свою музыкальную и общественную деятельность. Он известен тем, что открыто критикует политику Израиля по оккупации палестинских территорий. 

Теперь уже бывший дирижер Берлинской государственной оперы Даниэль Баренбойм, еврей по присхождению, заявил, что страны всего мира должны признать Палестину независимым суверенным государством для разрешения израильско-палестинского конфликта.