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Бельгия

Беспорядки в Брюсселе после матча между Бельгией и Марокко

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 Ирина Шелудкова
Последствия беспорядков в центре Брюсселя
Последствия беспорядков в центре Брюсселя   -   Авторское право  Geert Vanden Wijngaert/AP

Полиции пришлось закрыть доступ к ряду районов в центре Брюсселя из-за беспорядков после матча между Марокко и Бельгией на ЧМ по футболу.

Десятки молодых людей перевернули и подожгли автомобиль, закидывали проезжающие машины камнями, испортили городское имущество. Для разгона толпы стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ. Задержаны около десяти человек. 

Власти Брюсселя призвали местных жителей избегать центра города.

Сообщается также о подобных беспорядках в Антверпене и Льеже, а также в соседних Нидерландах.