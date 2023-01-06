Италия: новые правила спасения

Представители 18 общественных организаций призвали парламент Италии выступить против постановления властей, ужесточающего правила спасения мигрантов в море.

Согласно новому указу, суда НПО должны без промедления прибывать в порт после каждого случая спасения и не продолжать поиски других лодок с мигрантами. Капитан судна также обязан собирать личные данные мигрантов и просьбы о предоставлении убежища непосредственно на борту

Наццарена Зорзелла, эксперт по иммиграционному праву и член итальянской Ассоциации правовых исследований по иммиграции:

— Запрет на разные определенные виды спасения противоречит статье 98 Конвенции ООН, которая требует от капитана судна обеспечить спасение всех лиц, находящихся в опасности на море. И это исключает избирательность спасения.

Представитель организации "Врачи без границ" также считает, что юридическая и гуманитарная обязанность капитана судна - спасать всех. В противном случае он окажется виновным в бездействии по спасению.

Хуан Матиас Жиль, Ответственный за спасательные операции организации "Врачи без границ"

— В прошлом году мы спасли 3848 человек. И если бы каждый раз после оказания первой помощи мы возвращались бы обратно, то мы бы спасли только 1035 человек, а это только 25% от количества спасенных. 2 813 человек, вероятно, погибли.

По данным МВД, в прошлом году в Италии высадились свыше сотни тысяч мигрантов, при этом около 10% из них были доставлены на берег суднами НПО.