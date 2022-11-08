Мигранты: Польша перекрывает "калининградский маршрут"

Польша решила укрепить свою границу с российской Калининградской областью из-за подозрений, что та может стать перевалочным пунктом для мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки. Это произошло на фоне сообщений об открытии новых авиарейсов между этими регионами.

Конрад Швед, пограничник: "Солдаты польской армии начали установку проволоки на этой границе, на всем сухопутном участке границы с Российской Федерацией. Мы также планируем построить электронный барьер на этой границе с Россией".

Аналитики не исключают, что Россия умышленно намеревается открыть новый маршрут для мигрантов.

Агнешка Легуцка, Польский институт международных отношений:"Сейчас мы не видим большого количества мигрантов, прибывающих в Калининградскую область, но может произойти то же самое, что происходило в Беларуси. Мы наблюдаем много контактов между Россией и Турцией. Я рассматриваю такие действия польских властей как превентивную политику. У России сейчас не так много времени из-за войны в Украине, поэтому она пытается выдвинуть против Европейского Союза все новые элементы шантажа, включая мигрантов".

Организации, оказывающие помощь мигрантам, обеспокоены складывающейся ситуацией.

Калина Чварног, Фонд "Окалени": "Мы, конечно, думали о таком сценарии и раньше. Так что неудивительно, что такие слухи, такие движения начинают появляться с российской стороны. Как человек, который работает на белорусской границе и видит, что там происходит, могу сказать, что самое страшное - это то, как станут относиться к людям, которые будут пересекать эту границу. Будут ли они встречать отпор, как люди на белорусской границе? Для меня невообразимо, как мы можем выталкивать людей обратно на территорию страны-агрессора".

Магдалена Ходовник, Euronews: "Польша готовится не только к возможному новому миграционному маршруту через Калининград, но и к, вероятно, новым потокам беженцев из Украины, которых ей придется принимать. Люди будут бежать не только от бомб, но и от сильных холодов".