ВСУ нанесли удар по российским мобилизованным в оккупированной Макеевке

Киев подвергся новому российскому обстрелу в ночь на понедельник. Власти сообщают, что сбили 20 воздушных целей. Днем ранее, сразу после наступления нового года, украинская столица также подверглась атаке - по данным киевской военной администрации, уничтожены все 32 снаряда.

По словам президента Владимира Зеленского, всего по стране в первый день 2023 года сбиты 45 иранских беспилотников.

В российском Минобороны заявляют, что удар был нанесен по военно-промышленному комплексу, занимающемуся производством дронов .

Как сообщают украинские СМИ и российские военкоры, в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар из ракетных систем HIMARS по зданию профтехучилища в оккупированной Макеевке под Донецком, где были расквартированы российские мобилизованные военнослужащие.

Сведения о жертвах разнятся, счет может идти на сотни.

В России раскритиковали решение военного руководства о размещении личного состава в здании, неприспособленном для безопасного нахождения и не оснащенного укрытиями. В российском Минобороны информацию об ударе по Макеевке и гибели военнослужащих никак не комментировали.