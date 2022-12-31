По меньшей мере один человек погиб и до 20 пострадали в результате субботнего обстрела Киева. 14 раненых доставили в больницу, шестерым была оказана помощь на месте. Среди пострадавших - японский журналист, проживавший в гостинице, в которую попала ракета.

В субботу российские военные нанесли удары и по другим украинским городам. 12 из 20 выпущенных ракет были сбиты украинской ПВО, сообщил начальник Генштаба Валерий Залужный.

После того, как в Украине была объявлена воздушная тревога, в ряде городов и областей (например, Одесской) власти превентивно отключили электричество. Сообщается о пострадавших из-за российских обстрелов в Николаеве и Хмельницком.

Президент РФ в субботу посетил штаб Южного военного округа, расположенный в Ростове-на-Дону. Он вручил знамена новым воинским формированиям и наградил военнослужащих, отличившихся в ходе вторжения в Украину.

Оттуда же Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом, обратившись с традиционным новогодним посланием на фоне военных ЮВО, а не Спасской башни, как обычно. Он призвал сограждан верить, что Россия останется "великой и независимой".