Удар по Макеевке: возможные причины столь крупных потерь армии РФ

Удар по Макеевке: возможные причины столь крупных потерь армии РФКомментарии
Предположительно, так выглядит то, что осталось от здания профтехучилища в оккупированной Макеевке, разрушенного в результате атаки ВСУ в новогоднюю ночь. Там временно были расквартированы российские войска.
Украинская сторона утверждает, число жертв среди военных может достигать 400. Москва признает потери, но гораздо меньшие.
Это один из самых смертоносных инцидентов с участием российских мобилизованных на сегодняшний день.
Среди возможных причин столь крупных потерь называют — предположительное хранение в здании ПТУ боеприпасов и тактическую ошибку военного руководства, разместившего несколько сотен призывников в одном месте.
Все это происходит на фоне регулярных ударов ВСУ по оккупированном Донецку и массированных российских атак на объекты по всей Украине.
В своем ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия может планировать новые крупные удары.
В результате российских ударов по Киеву в понедельник вечером были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к повсеместным отключениям электричества и отопления в преддверии морозов.