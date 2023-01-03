Удар по Макеевке: возможные причины столь крупных потерь армии РФ

Предположительно, так выглядит то, что осталось от здания профтехучилища в оккупированной Макеевке, разрушенного в результате атаки ВСУ в новогоднюю ночь. Там временно были расквартированы российские войска.

Украинская сторона утверждает, число жертв среди военных может достигать 400. Москва признает потери, но гораздо меньшие.

В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка Игорь Конашенков официальный представитель Минобороны РФ

Это один из самых смертоносных инцидентов с участием российских мобилизованных на сегодняшний день.

Среди возможных причин столь крупных потерь называют — предположительное хранение в здании ПТУ боеприпасов и тактическую ошибку военного руководства, разместившего несколько сотен призывников в одном месте.

Все это происходит на фоне регулярных ударов ВСУ по оккупированном Донецку и массированных российских атак на объекты по всей Украине.

В своем ночном обращении президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Россия может планировать новые крупные удары.

У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку "Шахедами". Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, нашей противовоздушной обороны, нашей энергетики. Владимир Зеленский президент Украины

В результате российских ударов по Киеву в понедельник вечером были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к повсеместным отключениям электричества и отопления в преддверии морозов.