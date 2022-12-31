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Украина

ВСУ продолжает наступление под Бахмутом

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 euronews
ВСУ ведёт разведку для артиллерии под Бахмутом с помощью беспилотников.
ВСУ ведёт разведку для артиллерии под Бахмутом с помощью беспилотников.   -   Авторское право  Libkos/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

В Донецкой области Украины идут бои. По информации украинской разведки, российские войска в районе Бахмута сильно истощены.

ВСУ полагаются на данные воздушной разведки, которая ведётся с помощью дронов. На линии фронта элитное подразделение беспилотников в режиме реального времени предоставляет информацию украинским артиллерийским батареям.

Владимир Зеленский заявил в пятницу, что силы его страны "удерживают позиции" в Донбассе, а в некоторых районах "неуклонно продвигаются вперед":

"В этом году мы не только сохранили нашу противовоздушную оборону - мы значительно усилили её, - отметил Зеленский в ТВ-обращении в пятницу вечером. - А в новом году украинская ПВО станет еще сильнее и эффективнее, и может стать самой мощной в Европе, гарантируя безопасность не только нашей страны, но и всего континента".

Украинские пограничные войска и силы тер обороны провели учения вблизи границы с Беларусью в Волынской области.