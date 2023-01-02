Католики прощаются с покойным Бенедиктом XVI

Тысячи людей пришли отдать дань уважения покойному Бенедикту XVI, гроб с телом которого выставлен для прощания в Соборе Святого Петра в Ватикане. Папа римский на покое умер в субботу, ему было 95 лет.

Очередь из желающих проститься с понтификом выстроилась перед собором еще до того, как его тело перевезли туда из соседнего монастыря.

"Он был великим и в то же время скромным человеком. Все его понимали", — говорит католическая монахиня Вивиана Эскаланте.

"Я бы сказала, что он не боялся решать вопросы сегодняшнего дня. В этом отношении он был очень открыт", — считает генеральный директор Освященных женщин Регнум Кристи Нэнси Норден.

"Для меня он был новатором — главным образом потому, что он был хранителем всего, чем являлась вера на протяжении двух тысяч лет", — уверен боснийский священник отец Анте Врховац.

Бенедикт XVI возглавлял Католическую церковь восемь лет. В 2013-м он отрекся от престола из-за состояния здоровья, став первым за почти 600 лет папой, добровольно оставившим пост.

Бенедикта похоронят в четверг. Траурную мессу проведет его преемник папа римский Франциск.