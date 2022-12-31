Бенедикт XVI, первый папа за 600 лет, ушедший в отставку

В феврале 2013 Бенедикт XVI стал первым Папой Римским, который добровольно ушёл на покой за последние шестьсот лет.

85-летний понтифик объявил, что вынужден оставить папский престол, так как его покидают силы из-за преклонного возраста. По его словам, он попросил Бога помочь ему принять правильное решение.

"И хотя я возвращаюсь к жизни простого молитвенника, я всегда невидимо буду рядом с вами.

Мир узнал о немецком кардинале Йозефе Ратцингере 19 апреля 2005.

До этого будущий понтифик 24 года возглавлял Конгрегацию Доктрины Веры. Его называли "ротвейлером Божьим" за ревностное хранение традиционных католических ценностей. Он осуждал аборты, эвтаназию и однополые браки.

"После великого Папы Иоанна Павла Второго, кардиналы избрали меня, простого работника Божьего виноградника".

В 2006 году в о время выступления в университете Регенсбурга, посвящённому отношениям христианства и ислама, Бенедикт Шестнадцатый процитировал слова византийского императора Мануила Палеолога, что пророк Мухаммед принес миру только злое и бесчеловечное.

Это вызвало протесты в ряде мусульманских государств.

Понтифик извинился за своё высказывание, и Ватикан организовал несколько визитов в исламские страны, чтобы наладить межрелигиозные отношения.

Бенедикт XVI даже помолился вместе с муфтием Стамбула в Голубой мечети.

Но это было не единственное заявление понтифика, которое вызвало полемику.

Так, еврейские общины осудили его предложение причислить к лику блаженных Папу Пия XII,

которого многие обвиняли в молчании во время геноцида евреев в годы Второй Мировой войны.

Как и большинство сверстников, Бенедикт XVI в 14 лет вступил в ряды гитлерюгенд, однако исследования доказывают, что его семья была против нацистского режима.

Много вопросов также вызвало снятие отлучение с четырёх епископов, рукоположенных Марселем Лефевром.

Одним из них был Ричард Уильямсон, который утверждал, что Холокоста не было.

В период с 2008 по 2010 год разразилась череда скандалов, связанных с педофилией среди католических священников.

Понтифик неоднократно приносил извинения от лица церкви, однако конкретных действий для решения этой проблемы не предпринимал.

Папа Римский Бенедикт XVI останется в памяти паствы как ревностный хранитель католических традиций и тихий скромный молитвенник.