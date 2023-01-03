Личный секретарь Бенедикта XVI рассказал о проблемах во время его папства

Через собор Святого Петра в Ватикане в первый день церемонии прощания с почетным папой римским Бенедиктом XVI прошли 65 000 человек, столько же ожидают и сегодня. Изначально власти Ватикана рассчитывали на 30–40 тыс. посетителей в день.

Между тем, личный секретарь понтифика рассказал о проблемах, с которыми Бенедикт столкнулся во время своего папства. Церковь была охвачена противоречиями, особенно в связи с рассмотрением дел о сексуальном насилии.

Архиепископ Георг Генсвайн, личный секретарь Папы Римского Бенедикта XVI:

— Слово "скандал", конечно, немного преувеличено, но это правда, что во время понтификата было много внутренних проблем, с Ватиликс, и с IOR (Институтом религиозных дел - банком Ватикана), это был не первый и не последний раз во время папства Бенедикта XVI, но очевидно, как сказал бы Папа Франциск, дьявол не спит, он всегда будет пытаться ударить туда, где больнее всего.

5 января Папа Франциск отслужит поминальную мессу на площади Святого Петра. Ожидаются две официальные делегации — из родной для Бенедикта XVI Германии, а также из Италии.

В тот же день понтифик будет погребен в первоначальной могиле своего предшественника Иоанна Павла II (1920-2005) в крипте под алтарной частью храма.