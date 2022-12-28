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Ватикан

Папа римский Франциск озабочен здоровьем своего предшественника Бенедикта XVI

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 Euronews
Папа римский Франциск озабочен здоровьем своего предшественника Бенедикта XVI
Авторское право  Liz Hafalia/San Francisco Chronicle

Папа римский Франциск призвал верующих молиться за своего предшественника папу Бенедикта XVI. По словам Франциска, бывший глава Католической церкви "очень болен".

Бенедикт XVI стал первым за 6 веков главой католической церкви, покинувшим высокий пост при жизни по состоянию здоровья. Бывший понтифик, которому сейчас 95 лет, возглавлял церковь с 2005 по 2013 годы.