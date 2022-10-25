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Мьянма

Мьянма: правительственные силы напали на повстанцев во время концерта

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 Euronews
Разрушения после атаки на праздник в честь годовщины создания Организации независимости Качина
Разрушения после атаки на праздник в честь годовщины создания Организации независимости Качина   -   Авторское право  AP/AP

Не менее 60 человек погибли в результате авиаударов правительственных сил во время празднования годовщины создания Организации независимости Качина в Мьянме.

Среди убитых — представители как самого политического объединения, так и его вооруженного крыла — Армии независимости Качина, а также известные исполнители качинского этноса и мирные жители.

Армия независимости Качина — одна из крупнейших этнических повстанческих группировок Мьянмы.