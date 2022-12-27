"Война с матерью-природой": США всё ещё во власти зимнего шторма

Американские власти продолжают оценивать мрачные последствия колоссального зимнего шторма.

В штате Нью-Йорк, ставшего эпицентром стихийного бедствия, число жертв возросло до 28.

На северо-востоке США продолжают бушевать метели, сопровождаемые низкими температурами. Экстремальные погодные условия в последние дни вызвали повсеместные отключения электроэнергии, рождественский транспортный коллапс и по меньшей мере 57 смертей по всей стране.

Буффало, которому не чужда суровая зимняя погода, оказался погребен под небывалым количеством снега.

Губернатор штата Нью-Йорк назвала нынешний зимний шторм "метелью века" и "войной с матерью-природой", а также предупредила, что снегопад, ветер и низкие температуры еще далеко не закончились.

Пока слишком рано говорить о победе и о том, что все завершилось. Может быть, сейчас серьезность ситуации снижается, и все не так плохо, как было в последние пару дней, но все же опасность еще не ушла Кэти Хокул губернатор штата Нью-Йорк

По данным сайта Flightaware.com, из-за экстремальных погодных условий в последние дни было отменено более 15 000 рейсов, в том числе более 2 700 в понедельник.

По всей стране тысячи людей скопились в аэропортах в надежде перебронировать билеты или найти свой багаж. Отмены и задержки рейсов затронули такие города как Денвер, Атланта, Лас-Вегас, Сиэтл, Балтимор и Чикаго.