Число жертв непогоды в США превысило 60 человек

В США число жертв аномальных снегопадов и снежных бурь превысило 60 человек. Зоной бедствия оказалась почти вся территория страны. но хуже всего на северо-востоке. Многие из погибших в собственных машинах застряли на трассах, занесённых снегом. Непогода привела к небывалому транспортному коллапсу в период новогодних праздников.

Марк Полонкарз, глава округа Эри:

"Я хочу, чтобы люди поняли, что сейчас многие дороги полностью заблокированы, к ним вообще нет доступа. Люди пытаются проехать по этим дорогам, попасть в эти районы, но они не могут. Пожалуйста, пожалуйста, вы слышали, как мэр умолял, и я умоляю — оставайтесь дома".

Снежные заносы препятствуют работе спасателей и скорой помощи. На востоке США масштабный зимний циклон уже объявили "бурей столетия". Такой непогоды там не видели как минимум 50 лет. На юге — даже во Флориде и Джорджии — температура опускалась до –10°C.

По всей стране отменены десятки тысяч авиарейсов, что нарушило праздничные планы десятков миллионов американцев.

Президент Джо Байден одобрил введение чрезвычайного положения, которое упростит оказание помощи пострадавшим штатам.