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Global Japan

Япония ставит на аммиак в переходе к чистому топливу

 Andrea Bolitho
Япония ставит на аммиак в переходе к чистому топливу
Авторское право  euronews

Время поджимает: во всем мире люди пытаются сократить выбросы парниковых газов, сдержав процесс изменения климата. Наш корреспондент побывала в Японии, чтобы узнать, как аммиак может стать частью чистого энергобаланса.

Аммиак идет в море

Известно, что морской транспорт, отвечающий за 3% глобальных выбросов СО2, рассматривает аммиак как на один из самых перспективных видов топлива.

Для достижения запланированного cтраной углеродного нейтралитета к 2050 году топливо на основе водорода, включая и вариант с использованием аммиака, должно составить треть всего объема используемого на судах горючего. Аммиак универсален, доступен в большом количестве, его можно хранить и перевозить. Правда, чтобы наладить безопасную транспортировку этого бесцветного газа, носителя водорода, необходимо решить ряд задач.

В Японии судоходная и логистическая компания NYK Lines в партнерстве с группой IHI Power Systems разрабатывают первый в мире буксир, работающий на аммиаке.

Йокояма Цутому, генеральный менеджер NYK Lines, комментирует: "Нам необходимо достичь углеродной нейтральности к 2050 году, а значит, мы должны устранить выбросы СО2. Аммиак - наиболее выгодное решение, ведь он имеет нулевой углеродный след, не выделяет парниковых газов. К тому же у нас уже есть определенный опыт его транспортировки".

Известно, что аммиак создает значительные трудности для проектировщиков, ведь он токсичен для людей, морской флоры и фауны. В NYK Lines об этих проблемах знают.

"Безопасность - наш важнейший, основополагающий приоритет, - уточнил Йокояма Цутому. - В настоящее время мы проводим оценку ситуации совместно с правительственным агентством, Японской береговой охраной. Мы выявляем возможные риски и предлагаем решение".

Курс на чистоту

Получаемый из водорода и азота, аммиак широко используется в качестве удобрения, а также как элемент чистящих средствах. Правда, его традиционный способ производства далек от полной чистоты.

В Институте возобновляемой энергии Фукусимы японская инженерная компания JGC использовала электроэнергию, полученную из возобновляемых источников, для производства экологически чистого продукта. Компания планирует построить "зеленый" химический завод в регионе с прицелом на максимальное использование местных возобновляемых источников. Этот план - часть стратегии по сокращению СО2, выделяемого при существующих способах производства аммиака. Но компания предлагает и более глобальное видение.

Кай Мототака из JGC, поясняет: "Количество CO2, выделяемого при таком производстве, составляет 1-2% в структуре глобальных выбросов. Мы знаем, что аммиак может быть использован и в других отраслях, на новом рынке энергетики, задействован в производства электроэнергии, в судоходстве. Этот потенциал позволит резко сократить углеродный след, не просто убрать 1-2 процента о которых шла речь, но сделать намного больше. Мы рассчитываем, что при использовании аммиака в энергетическом секторе возможно снижение общего объема выбросов CO2 на 10-20%".

Аммиак ждут на ТЭЦ

И это именно то, что готовят в японском Хекинане. Впервые в мире JERA, крупнейший производитель электроэнергии в Японии, запустит тестовый проект на своей угольной электростанции, использовав там 20% аммиака - с прицелом на то, чтобы полностью перевести станцию на это вещество к 2050.

После ввода в эксплуатацию станция сможет производить электроэнергии, достаточной для обслуживания близлежащего города Хекинан с населением около 70  тысяч человек.

Поскольку завод уже использует аммиак, ученые смогли воспользоваться накопленными знаниями об этом веществе. Теперь им предстоит наладить новую цепочку поставок газа в форме так называемого голубого аммиака, речь идет о продукте, получаемом с технологией улавливания углерода. Такахаси Кэндзи, один из руководителей компании JERA, формулирует задачу так: "Нам необходимо создать новую цепочку поставок за пределами Японии, мы думаем о голубом аммиаке. Мы также будем разрабатывать "зеленый" аммиак, но он пока находится на стадии исследований, и его объем относительно невелик".

Аммиак обладает значительным потенциалом. Многие эксперты надеются, что цена на возобновляемую электроэнергию будет снижаться, позволив использовать это вещество в качестве чистого и жизнеспособного топлива будущего.