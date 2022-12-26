English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

Россия

Новая должность для Медведева

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
Дмитрий Медведев посещает Тоцкий военный гарнизон в Оренбургской области, 5 августа 2022 года.
Дмитрий Медведев посещает Тоцкий военный гарнизон в Оренбургской области, 5 августа 2022 года.   -   Авторское право  Ekaterina Shtukina, Sputnik, Pool Photo via AP

У бывшего президента России Дмитрия Медведева появилась ещё одна работа.

Владимир Путин учредил для него должность первого заместителя председателя военно-промышленной комиссии. Возглавляет этот орган, курирующий производство оружия и выполнение оборонных заказов, сам глава государства.

Согласно указу, первый зампред комиссии может проводить её заседания, а также создавать советы и рабочие группы.

Медведев сохраняет свой пост в совете безопасности. Как сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на его помощника, чиновник продолжит инспектировать предприятия ОПК по линии Совбеза.

В последние 10 месяцев экс-президент позиционирует себя в информационном пространстве как радикальный сторонник войны с Украиной и противостояния в Западом.