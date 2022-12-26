Новая должность для Медведева

У бывшего президента России Дмитрия Медведева появилась ещё одна работа.

Владимир Путин учредил для него должность первого заместителя председателя военно-промышленной комиссии. Возглавляет этот орган, курирующий производство оружия и выполнение оборонных заказов, сам глава государства.

Согласно указу, первый зампред комиссии может проводить её заседания, а также создавать советы и рабочие группы.

Медведев сохраняет свой пост в совете безопасности. Как сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на его помощника, чиновник продолжит инспектировать предприятия ОПК по линии Совбеза.

В последние 10 месяцев экс-президент позиционирует себя в информационном пространстве как радикальный сторонник войны с Украиной и противостояния в Западом.