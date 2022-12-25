Рождество на войне: Путин – о переговорах, Подоляк – о трибунале

Готовность к переговорам и поиску "приемлемых развязок" – в таком ключе Владимир Путин высказался о войне в Украине в интервью государственному телевидению.

Глава Кремля в очередной раз заявил, что, по его мнению, в основе конфликта – стремление стран Запада "растащить историческую Россию".

"Мы приближаемся к трибуналу" – написал в ответ на это советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Как утверждают в Киеве, "Россия единолично напала на Украину и убивают её граждан", Москва "не хочет переговоров, а пытается уйти от ответственности".

В Украине впервые массово отметили сочельник и Рождество по григорианскому календарю. Традиционно украинские православные и грекокатолики празднуют Рождество 7 января. Православная церковь Украины (ПЦУ), автокефалию которой не признают некоторые поместные церкви, проведёт службы в обе даты. По опросу социологической группы "Рейтинг", 44% украинцев поддерживает идею празднования Рождества в один день с католиками и протестантами.

Солдаты и бойцы теробороны посетили богослужения. "Я думаю, все будет хорошо. Украина точно выиграет эту войну, и вот тогда мы отпразднуем как следует, с братьями по оружию и близкими, это будет праздник, который невозможно забыть", – говорит один прихожанин.

На Херсонщине в воскресенье трижды объявлялась воздушная тревога. Работники аварийно-спасательных служб устраняли последствия субботнего российского удара по областному центру, жертвами которого стали не менее 10 человек.