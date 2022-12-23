ISW: Путин впервые сказал "война"

24 декабря исполняется 10 месяцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину, и впервые Владимир Путин публично употребил слово "война", говоря о происходящем.

При этом Институт изучения войны (ISW) утверждает, что общая риторика российского президента не изменилась, и это часть - информационной кампании, отрицающей легитимность Украины как суверенного государства.

Снова зима с ее морозами, и после 10 месяцев конфликта театр военных действий напоминает картины начала вторжения в конце февраля. С той лишь разницей, что российские войска сейчас занимают оборонительную позицию на большей части фронта, за исключением Бахмута, отмечают в ISW. Именно этот город в Донецкой области был главной целью российского наступления в течение нескольких месяцев.

С конца мая, подчёркивают эксперты, российские войска постоянно расходовали боевой состав на то, чтобы взять небольшие населенные пункты вокруг Бахмута. В последующие полгода им удалось продвинуться лишь на нескольких километров.

Институт изучения войны утверждает, что Украина удерживает инициативу. Давайте посмотрим, как она её вернула? Вот три контрнаступления Украины за последние 10 месяцев:

- Сначала битва за Киев. Украинская армия оттеснила российские войска от столицы и вернула Киевскую область к концу марта - началу апреля.

- Затем, застав Кремль врасплох, как скоростью, так и динамикой продвижения, украинские войска вернули контроль над Харьковской областью, а позже - Херсонскую.

- Контрнаступление Украины на южном направлении продолжалось одновременно с харьковским. Херсон - единственная областная столица, которую российским войскам удалось занять с 24 февраля. Этот город был освобожден 11 ноября.

В октябре Россия открыла дополнительный фронт, запустив сотни ракет и беспилотников по критической инфраструктуре Украины,

Организация Объединенных Наций заявила: почти половина энергетической системы Украины вышла из строя из-за массированных российских ударов, подвергая риску миллионы людей.

Специалисты ISW считают, что боевые действия в Украине не прекратятся из-за зимней погоды. Напротив, уверены они, дальнейшие оперативные успехи украинской армии зависят от способности - последовательно и без перерывов - продолжать военные операции в течение зимы 2022-2023 годов.