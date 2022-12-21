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Афганистан

Талибы запретили женщинам ходить в университеты

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 Euronews
Ещё этой осенью в вузы набирали девушек
Ещё этой осенью в вузы набирали девушек   -   Авторское право  Hussein Malla/Copyright 2022 The AP. All right reserved

Правящее в Афганистане экстремистское движение "Талибан" запретило женщинам учиться в университетах. Отмечается, что распоряжение министерства образования вступает в силу "на неопределённый срок".

При этом ещё в сентябре прошлого года талибы разрешали девушкам поступать в высшие учебные заведения, лишь предписав им учиться отдельно от мужчин. В сентябре этого года вступительные экзамены также прошли без помех, и в университеты поступили несколько тысяч студенток.

Стефан Дюжаррик, официальный представитель ООН:

"Что бы это ни было, это явно ещё одно нарушенное обещание талибов. С момента их прихода к власти, а также в последние месяцы, мы наблюдаем лишь сокращение пространства для женщин, не только в сфере образования, но и в доступе к общественным местам, их неучастие в общественных дебатах".

Нед Прайс, официальный представитель госдепартамента США:

"Талибан приговорил афганских женщин к мрачному и бесплодному будущему без каких-либо возможностей. Ни одна страна не может процветать, когда половину её населения искусственно сдерживают. Образование является международно признанным правом человека, и оно имеет важное значение для экономического роста Афганистана и его стабильности".

Доступ к образованию — и обеспечение прав женщин в целом — был одним из обязательных условий для переговоров о признании режима "Талибана" на международном уровне.

Тем не менее, талибы, вопреки собственным обещаниям, последовательно лишают женщин прав; так, ходить в средние школы девочкам запретили ещё в прошлом году. Протесты против таких действий властей сурово подавляются.

В итоге Афганистан называют единственной страной мира, где женское образование ограничено официально, а правительство "Талибана" не признано на международном уровне и находится под санкциями.