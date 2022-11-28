Пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, на воскресном марше в Лондоне в защиту афганских женщин, призвала западные правительстване "не молчать".

С тех пор, как талибы захватили власть в Афганистане в августе прошлого года, женщинам закрыли доступ к образованию, работе, запретили покидать дом без сопровождения мужчин.

Вы должны делать больше! Вы должны прислушаться к голосам афганских девочек и женщин, работать с ними, определяя тем самым будущее страны Малала Юсуфзай пакистанская правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира

Выступающая за доступность образования для женщин во всём мире, Малала Юсуфзай за свою деятельность была тяжело ранена в 2012 году боевиками "Талибана". После лечения в больнице Бирмингема, Малала осталась в Великобритании, где закончила Оксфорд и продолжает вести правозащитную деятельность.

Собравшиеся на марш в Лондоне призвали британские власти облегчить процедуру предоставления убежища выходцам из Афганистана. В частности, устранить отставание в рассмотрении подобных ходатайств, "накопившихся по вине Министерства внутренних дел".