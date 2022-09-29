Топливо и зерно талибам: Москва и Кабул подписали предварительное соглашение

Запрещённому в России движению "Талибан", захватившему власть в Афганистане, впервые за 13 месяцев удалось заключить крупную торговую сделку с иностранным партнёром. Reuters со ссылкой на назначенного радикальными исламистами и.о. министра торговли и промышленности Афганистана Нуриддина Азизисообщил о подписании предварительного соглашения между Кабулом и Москвой о поставках топлива и зерна. По его словам, Россия ежегодно будет экспортировать в Афганистан по 1 миллиону тонн бензина и дизельного топлива, 500 000 тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), а также 2 миллиона тонн пшеницы.

Чиновник заявил, что его ведомство "работает над диверсификацией своих торговых партнёров", а Россия предложила талибам скидку по сравнению со средними мировыми ценами на сырьё. Немецкое агентство dpa утверждает, что в настоящее время контракт предусматривает разовую поставку, но может быть продлён.

В российском МИДе подтвердили предварительные договорённости с талибами. ТАСС приводит слова специального представителя президента РФ в Афганистане Замира Кабулова о том, что теперь стороны должны подписать "конкретные соглашения" по объёмам и перечню товаров. Французская газета Libération охарактеризовала сделку как "глоток свежего воздуха" для России, стремящейся перенаправить свой экспорт в Азию в условиях жёстких санкций.

По информации AFP, стороны договорились о поставках в середине августа, когда в Москве принимали делегацию талибов, возглавляемую Азизи. Тогда "РИА Новости" писали о том, что афганцы предлагают расплачиваться за российские нефтепродукты по бартерной схеме – в обмен на другие полезные ископаемые, сухофрукты, изюм и лекарственные травы. Эксперты прогнозируют, что в Афганистане можно добывать кобальт, цинк, редкоземельные элементы, железную руду, литий, а также драгоценные и полудрагоценные камни. Американские геологи и официальные лица оценили стоимость афганских месторождений в 1 триллион долларов.

Тем не менее Bloomberg утверждает, что расчёты по соглашению будут производиться в рублях.

Афганистан, переживающий тяжелейший экономический кризис, потребляет в год 1,3 миллиона тонн топлива в год, основная доля импорта приходится на Узбекистан, Туркменистан и Иран. Соглашение с Россией – первая крупная сделка, заключённая талибами, о которой стало известно. После захвата власти талибы оказались в международной изоляции, страна фактически отрезана от глобальной банковской системы. США заморозили активы афганского Центробанка на сумму 7 миллиардов долларов.

Как и все остальные страны, Россия не признаёт администрацию исламских фундаменталистов. ФСБ не исключила "Талибан" из списка террористических организаций. Несмотря на это, Москва не прекращала контакты с Кабулом на официальном уровне.

Российское посольство – одно из немногих действующих иностранных дипмиссий в Афганистане. В начале сентября в ходе теракта возле здания посольства погибли два его сотрудника.