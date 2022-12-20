Дзюдо: победители первого дня турнира "Мастерс" в Иерусалиме

Ведущие дзюдоисты мира вновь собрались в Израиле, где стартовали престижные соревнования "Мастерс" 2022. Местные фанаты не скрывают своих эмоций!

Церемонию открытия исторического турнира провёл президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер вместе с мэром Иерусалима Моше Лионом и главой Израильской ассоциации дзюдо Моше Понти.

На их глазах молодая звезда Ширин Букли завоевала одолела представительницу Японии Вакану Когу, искусно применив технику жертвоприношения сутеми-ваза. Француженка нашла время, чтобы сделать селфи с местными любителями дзюдо.

Медалисток наградил Мариус Визер, глава мирового дзюдо.

Мы в Иерусалиме, это город с древней историей. Здесь удивительные болельщики, на трибунах много детей. Здесь по-настоящему любят дзюдо, это здорово! Ширин Букли Французская дзюдоистка, победительница турнира "Мастерс" 2022 в Иерусалиме

В весе до 60 кг на вершину пьедестала поднялся южнокорейский дзюдоист Ли Харим, ему уступил чемпион мира из Японии Рюдзю Нагаяма.

У женщин в категории до 52 килограммов своё преимущество продемонстрировала олимпийская чемпионка из Косова Дистрия Красничи, которая одержала победу над британкой Челси Джайлс благодаря молниеносному броску о-учи-гари. Это уже четвёртый "мастерский" титул в карьере косовской спортсменки.

Церемонию награждения провёл вице-президент IJF Ласло Тот.

В первый день состязаний на татами хозяева турнира возлагали надежды на любимца местных трибун Баруха Шмаилова. В течение всего дня он демонстрировал взрывное дзюдо и применял свои фирменные приёмы. В финальном поединке в весе до 66 кг его ожидал француз Даики Буба, схватка ознаменовалась победой израильтянина. Казалось, ликовала вся "Паис Арена", чествуя своего героя, принёсшего первое "золото" в копилку его страны.

Свой очередной титул он получил из рук мэр Иерусалима Моше Лиона.

Я вижу в толпе моих близких, хочется просто прыгнуть и обнять каждого. К сожалению, не было времени, но я обязательно всех обойду. Это невероятный момент, я так счастлив!" Барух Шмаилов Израильский дзюдоист, победитель турнира "Мастерс" 2022 в Иерусалиме

Криста Дегучи из Канады блестяще завершила сезон, в Иерусалиме она показала невероятные броски сутеми-ваза! Чемпионка мира 2019 года пополнила свою коллекцию золотом турнира "Мастерс" в весе до 57 кг.

Медаль победительнице вручил вице-президент IJF Ситени Рандрианасолоняйко.

Помимо одной медали высшего достоинства у местных болельщиков было много поводов для радости. Турнир большого шлема в Тель-Авиве давно стал культовым этапом мировой серии, а на "Мастерс" взяты новые высоты.

Это был невероятный первый день поединков на татами в богатом историей Иерусалиме!