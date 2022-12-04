"Большой шлем" в Токио: японские дзюдоисты выиграли 12 золотых наград из 14

В заключительный день турнира "Большого шлема" по дзюдо в Токио были разыграны еще восемь комплектов наград.

В категории до 48 кг у женщин Мияки Кано продолжила победное шествие японских дзюдоистов, завоевав для Японии седьмую подряд золотую медаль Тацукава Рина получила "серебро". Медали вручил спортсменкам член МОК и президент Международной федерации гимнастики Ватанабэ Моринари.

В весе свыше 78 кг олимпийская чемпионка Сонэ Акира вернулась в мировой тур впервые после Олимпиады, и выглядела так, слово ничего не пропустила. Успешно проведенные броски позволили ей одержать победу на соотечественницей Акиба Майа. Награду Сонэ вручил мэр итальянской Ольбии Сеттимо Ницци.

"Это так здорово, что не только на национальном, но и на международном уровне за моими выступлениями следит столько людей. Думаю, что многие соперники тоже смотрят мои поединки и учатся, поэтому мне нужно стать еще сильнее и усерднее тренироваться. Я благодарю болельщиков за то, что они переживают за меня, это придает много сил", - сказала Сонэ после награждения.

В весе до 100 кг у мужчин Италии удалось-таки остановить хозяев турнира. Восходящая звезда итальянцев Дженнаро Пирелли одержал победу над Иида Кэнтаро. Медалистов наградил вице-президент Международной федерации дзюдо и президент Африканского союза дзюдо Ситени Рандрианасолониаико.

"Не могу поверить в это! Приехать сюда и завоевать медаль было моей целью и целью моего тренера. Я не могу найти слов, я очень счастлив", - сказал итальянский дзюдоист.

В весе до 52 кг победительница токийской Олимпиады Абэ Ута вновь, как и четыре года назад в финальном поединке чемпионата мира, одолела соотечественницу Cиcимэ Аи. Золотую медаль ей вручил генеральный секретарь Международной федерации дзюдо Жан-Люк Руж.

На высшую ступень пьедестала в этот день поднялся и дзюдоист из Кореи. В категории до 60 кг Чон Сын Бом завоевал первое в своей жизни золото мирового тура.

Двукратный чемпион мира Маруяма Ёсиро победил в весовой категории до 66 кг молодого дзюдоиста Хаттори Синсэй.

Такаяма Рика одержала впечатляющую победу над олимпийской чемпионкой Хамада Сёри благодаря удачным действиям в партере.

В еще одном чисто японском финале Ота Хёга завершил второй день турнира победой над экс-чемпионом мира Кагэуру Кокоро, выиграв 12 золотую медаль для Японии из 14 на этом Большом шлеме!

Атмосфера на турнире в Токио была напряженной в течение всего дня. Посмотреть на поединки мировых звезд дзюдо пришли тысячи любителей этого вида борьбы.