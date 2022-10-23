Третий день Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби: поединки тяжеловесов

Третий день Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби: поединки тяжеловесовКомментарии
В завершающий день "Большого шлема" в Абу-Даби состоялись поединки тяжеловесов. На татами встретились звёзды элитного турнира "Мастерс", призёры чемпионатов мира и олимпийские чемпионы.
В категории до 90 кг грузин Бека Гвиниашвили, занимающий 4-ю строчку в мировом рейтинге, сразился с французом Лорисом Тассье, который впервые дошёл до финала Большого шлема. Гвиниашвили воспользовался ошибкой соперника и применил приём удержания, за что удостоился оценки ваза-ари. Заслуженная победа и 27-я по счёту медаль турнира мирового тура в карьере грузина.
Свой очередной титул он получил из рук президента Федерации борьбы и дзюдо ОАЭ Мохаммеда Бин Таалуба Аль Дери.
У женщин в категории до 78 кг не было равных Ма Чжэньчжао. На протяжении всего дня китаянка демонстрировала отличное дзюдо. В решающем бою она одолела представительницу Великобритании Натали Пауэлл благодаря исполнению задней подножки на пятке – тани-отоши и завоевала первое в своей карьере золото Большого шлема.
Церемонию награждения провёл генеральный казначей Международной федерации дзюдо (IFD) Насер Аль Тамими.
В весе до 100 кг серебряный призёр чемпионата мира из Канады Кайл Рейес и опытный грузин Николоз Шеразадишвили, представляющий Испанию, встретились в финальной схватке, которая ознаменовалась победой канадца.
Медаль победителю вручил главный судья IFD Флорин Даниэль Ласкау.
Ещё одно золото в копилку сборной КНР принесла Су Синь, сразившаяся в весе свыше 78 кг с грузинкой Софио Сомхишвили.
Медалисток наградила доктор Лиза Аллан из исполнительного комитета IFD.
У мужчин в борьбе за золото в сверхтяжёлом весе сошлись олимпийский чемпион из Чехии Лукаш Крпалек и чемпион Европы, голландец Юр Спайкерс. После быстрого перехода к борьбе в партере (не-ваза) Крпалек провёл удержание соперника и обеспечил себе победу.
Медали вручил президент Федерации дзюдо Таджикистана Нурулло Лоиков.
Героем местных фанатов стал юный ингушский дзюдоист Джафар Костоев, выступающий за ОАЭ.
В следующем году большое дзюдо вернётся в Абу-Даби!