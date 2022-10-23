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Спорт

Третий день Большого шлема по дзюдо в Абу-Даби: поединки тяжеловесов

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 Alexander Kazakevich
Финальный бой в весе свыше 100 кг между грузином Гвиниашвили и французом Тассье.
Финальный бой в весе свыше 100 кг между грузином Гвиниашвили и французом Тассье.   -   Авторское право  Gabriela Sabau/IJF

В завершающий день "Большого шлема" в Абу-Даби состоялись поединки тяжеловесов. На татами встретились звёзды элитного турнира "Мастерс", призёры чемпионатов мира и олимпийские чемпионы.

В категории до 90 кг грузин Бека Гвиниашвили, занимающий 4-ю строчку в мировом рейтинге, сразился с французом Лорисом Тассье, который впервые дошёл до финала Большого шлема. Гвиниашвили воспользовался ошибкой соперника и применил приём удержания, за что удостоился оценки ваза-ари. Заслуженная победа и 27-я по счёту медаль турнира мирового тура в карьере грузина.

Свой очередной титул он получил из рук президента Федерации борьбы и дзюдо ОАЭ Мохаммеда Бин Таалуба Аль Дери.

Конечно, я счастлив получить ещё одно золото Большого шлема, и в целом я доволен сегодняшней работой. Я много готовился, у меня действительно очень много медалей на разных этапах мирового тура, в будущем я надеюсь пополнить свою коллекцию, выступая на Олимпийских играх и чемпионате мира.
Бека Гвиниашвили
Грузинский дзюдоист, победитель турнира Большого шлема 2022 в Абу-Даби

У женщин в категории до 78 кг не было равных Ма Чжэньчжао. На протяжении всего дня китаянка демонстрировала отличное дзюдо. В решающем бою она одолела представительницу Великобритании Натали Пауэлл благодаря исполнению задней подножки на пятке – тани-отоши и завоевала первое в своей карьере золото Большого шлема.

Церемонию награждения провёл генеральный казначей Международной федерации дзюдо (IFD) Насер Аль Тамими.

После чемпионата мира я чувствовала себя немного уставшей, но когда я приехала в Абу-Даби, моя команда и тренер очень помогли мне вновь обрести форму: на татами я выходила сосредоточенной, мне очень хотелось победить.
Ма Чжэньчжао
Китайская дзюдоистка, победительница турнира Большого шлема 2022 в Абу-Даби

В весе до 100 кг серебряный призёр чемпионата мира из Канады Кайл Рейес и опытный грузин Николоз Шеразадишвили, представляющий Испанию, встретились в финальной схватке, которая ознаменовалась победой канадца.

Медаль победителю вручил главный судья IFD Флорин Даниэль Ласкау.

Ещё одно золото в копилку сборной КНР принесла Су Синь, сразившаяся в весе свыше 78 кг с грузинкой Софио Сомхишвили.

Медалисток наградила доктор Лиза Аллан из исполнительного комитета IFD.

У мужчин в борьбе за золото в сверхтяжёлом весе сошлись олимпийский чемпион из Чехии Лукаш Крпалек и чемпион Европы, голландец Юр Спайкерс. После быстрого перехода к борьбе в партере (не-ваза) Крпалек провёл удержание соперника и обеспечил себе победу.

Медали вручил президент Федерации дзюдо Таджикистана Нурулло Лоиков.

Героем местных фанатов стал юный ингушский дзюдоист Джафар Костоев, выступающий за ОАЭ.

В следующем году большое дзюдо вернётся в Абу-Даби!