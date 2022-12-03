"Большой шлем" в Токио: полное превосходство японских дзюдоистов

В Токио впервые после Олимпийских игр, состоявшихся в прошлом году, стартовал крупный международный турнир по дзюдо. Дзюдоисты из Японии доминировали в первый день соревнований "Большого шлема".

В категории до 57 кг состоялся полностью японский финал, в котором встретились серебряный призер чемпионата мира Фунакубо Харука и экс-чемпионка мира Ёсида Цукаса. Успешно выполненный переворот позволил Фунакубо с помощью удержания стать новым №1 в Японии. Медали спортсменкам вручила японская принцесса Нобуко.

В категории до 73 кг состоялся еще один чисто японский финал, в котором за золото боролись бывший чемпион мира Хасимото Соити и Кога Хаято. Хасимото провел потрясающий прием в дополнительное время и победил. Награды вручил руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш.

"Я смог выполнить тай-отоси. Думаю, что бросок был почти идеальный. Я чувствовал поддержку зрителей здесь и тех, кто переживал за меня дома", - сказал после награждения Хасимото.

Финал в категории до 63 кг у женщин тоже оказался японским. Четырехкратная медалистка чемпионатов мира Такаити Мику одержала победу над Ватанабэ Сэйко. Высшую награду ей вручил президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

И в весе до 81 кг у мужчин в главном поединке сошлись дзюдоисты из Японии. Действующий олимпийский чемпион Нагасэ Таканори и его соотечественник Кохара Кенъя. Неожиданную победу в этом поединке одержал Кохара. В награждении принял участие депутат Европарламента Эрнё Шаллер-Барош.

В весе до 70 кг у женщин в финал удалось пройти австралийке Аойф Кофлан. Это мог быть лучший день в ее жизни, однако призер чемпионата мира японка Ниидзоэ Саки фантастическим броском забрала золото. Медаль Саки вручил член исполкома Международной федерации Ямасита Ясухиро.

"Я чувствовала поддержку зрителей, не только тех, кто был здесь, но и тех, кто смотрел поединки дома. Это помогло мне победить", - призналась Ниидзоэ Саки после церемонии вручения наград.

Серебряный призер Олимпийских игр Эдуард Триппель из Германии мог помешать японской команде выиграть всё золото дня, но не смог этого сделать. Масияма Косукэ оказался сильнее в финальной схватке в категории до 90 кг. Последнее золото дня вручил член Международной федерации дзюдо и президент Института Кодокан Уэмура Харуки.

В первый день турнира в Токио японские спортсмены завоевали шесть золотых наград. Это невероятное достижение. Смогут ли они завтра войти в историю, взяв оставшиеся восемь?

Юным японским дзюдоистам сегодня удалось не только увидеть мировых звезд, но и самим выйти на татами и продемонстрировать технику бросков. Новое поколение приобретает бесценный опыт на арене турнира "Большого шлема", демонстрируя насколько популярно дзюдо в стране, в которой оно появилось в конце 19 века.