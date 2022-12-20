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США

Вайнштейна признали виновным в изнасиловании русской модели

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 Euronews
Кадр из репортажа
Кадр из репортажа   -   Авторское право  AP

Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн получил обвинительный приговор по еще одному делу об изнасиловании.

Семидесятилетний мужчина признан виновным в изнасиловании в 2013 году бывшей модели, уроженки России, которая фигурирует в материалах дела под вымышленным именем.

Вердикт вынес суд присяжных в Лос-Анджелесе. Экс-кинопродюсеру грозит еще 24 года тюремного заключения. В настоящее время Вайнштейн отбывает 23-летний срок за аналогичные сексуальные преступления.