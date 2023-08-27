Испания: тренеры ушли в отставку из-за скандала с поцелуем

By Euronews

В Испании набирает обороты скандал с поцелуем в женской футбольной сборной - против президента федерации Луиса Рубиалеса выступили тренеры

Все тренеры женской сборной Испании по футболу, кроме главного - Хорхе Вильды, которому недавно было предложен продлить контракт еще на 4 года, подали в отставку из-за так называемого скандала с поцелуем. Таким образом 11 сотрудников выразили протест против действий президента Королевской испанской федерации Луиса Рубиалеса, поцеловавшего в губы футболистку сборной после победы в финале чемпионата мира.

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В субботу ФИФА отстранила его от должности на 90 дней.

Виктор Франкос, государственный секретарь Испании по спорту: "Мы полностью уважаем решение ФИФА. Оно усиливает позицию нашего правительства относительно процедур, которые мы запустили в этом случае. Оно соответствует высшим принципам международного футбола. Оно говорит о том, что путь, выбранный испанским правительством, является правильным".

Ранее прокуратура Мадрида начала в отношении Рубиалеса расследование по делу о сексуальном насилии - на него поступило 4 таких заявления.

Десятки испанских футболисток объявили забастовку, заявив, что не будут играть за сборную, пока президент федерации не уйдет.