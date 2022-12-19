Этот проигранный финал заставил трепетать всю Францию до самого конца игры. После неудачного начала матча все изменилось с двумя голами Мбаппе, забитыми менее чем за две минуты. Камбэк столь же невероятный, сколь и неожиданный перед дополнительным временем, а затем досадное поражение по пенальти. Французские болельщики испытвают чувство горечи и городости одновременно:

- Даже если мы проиграли, игра была очень серьёзная, особенно для нас, для французских болельщиков. И, несмотря ни на что, мы можем сказать, что это был лучший финал всех времён. Спасибо, ребята, спасибо, Мбаппе! Спасибо.

- Вы заставили нас мечтать. Вперёд, Франция, я люблю вас! Следующий Чемпионат мира мы выиграем.

- Спасибо, Франция, вы заставили нас трепетать до конца. Победы нет, но мы будем верить в нее четыре года.

Анн Девино, Euronews:

- Разочарование, грусть, но и много эйфории. Об этом говорят все болельщики: "Они заставили нас мечтать до конца". Радость есть, несмотря ни на что, несмотря на то, что они не получили эту третью звезду.