ЧМ-2022: Франция теряет игроков

Сборная Франции продолжает терять игроков в преддверии решающих футбольных баталий: вирус гриппа оставил за бортом центральных защитников Рафаэля Варана и Ибраима Конате. Медицинская бригада не предоставила никакой дополнительной информации, но говорит, что заболевшие игроки остаются изолированными.

В полуфинале против Марокко, в котором французы выиграли со счетом 2:0, из-за этой болезни пришлось исключить из состава Адриена Рабьо и Дайо Упамекано.

А вот Аргентина пока не имеет потерь и продолжает подготовку к воскресному финалу, в котором обе команды будут бороться за третий чемпионский титул.

Франция хочет стать первой командой за более чем два десятилетия, выигравшей Мундиаль два раза подряд, а аргентинцы хотят, чтобы Лионель Месси успел добавить этот титул в свою копилку треофеев - ранее он объявил, что ЧМ-2022 в Катаре станет для него последним в карьере.

Аргентинцы не выигрывали чемпионат мира с 1986 года.