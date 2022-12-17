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Катар

ЧМ-2022: Франция теряет игроков

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 Кнарик Хачатрян
Французская сборная готовится к финальному матчу Чемпионата мира по футболу
Французская сборная готовится к финальному матчу Чемпионата мира по футболу   -   Авторское право  AP Photo

Сборная Франции продолжает терять игроков в преддверии решающих футбольных баталий: вирус гриппа оставил за бортом центральных защитников Рафаэля Варана и Ибраима Конате. Медицинская бригада не предоставила никакой дополнительной информации, но говорит, что заболевшие игроки остаются изолированными.

В полуфинале против Марокко, в котором французы выиграли со счетом 2:0, из-за этой болезни пришлось исключить из состава Адриена Рабьо и Дайо Упамекано.

А вот  Аргентина пока  не имеет потерь и продолжает подготовку к воскресному финалу, в котором обе команды будут бороться за третий чемпионский титул.

Франция хочет стать первой командой за более чем два десятилетия, выигравшей Мундиаль два раза подряд, а аргентинцы хотят, чтобы Лионель Месси успел добавить этот титул в свою копилку треофеев - ранее он объявил, что ЧМ-2022 в Катаре станет для него последним в карьере.

Аргентинцы не выигрывали чемпионат мира с 1986 года.