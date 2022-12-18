English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

Спорт

Аргентина: ждали 36 лет

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Восторг на улицах Буэнос-Айреса
Восторг на улицах Буэнос-Айреса   -   Авторское право  Rodrigo Abd/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Аргентинцы держат в руках Кубок мира впервые за 36 лет: улицы Буэнос-Айреса заполнены сотнями тысяч болельщиков. После стартового поражения от Саудовской Аравии они не надеялись на многое, но в итоге "бело-голубые" сделали то, чего их соотечественники не помнят со времён Марадоны.

Номер 10 вновь оказался для Аргентины счастливым. Для лидера команды Лионеля Месси финал стал вершиной карьеры, в Катаре он побил множество рекордов. Так, после финала он стал футболистом, сыгравшим больше всех матчей на чемпионатах мира — 26, а заодно стал первым в истории, кто забивал и на групповом этапе, и во всех играх плей-офф без исключения.

После победы 35-летний капитан заявил, что не уйдёт из сборной и продолжит играть "в качестве чемпиона мира в аргентинской футболке", хотя ранее он не исключал, что финал чемпионата станет для него последней игрой за Аргентину.