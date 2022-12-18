Аргентина: ждали 36 лет

Аргентинцы держат в руках Кубок мира впервые за 36 лет: улицы Буэнос-Айреса заполнены сотнями тысяч болельщиков. После стартового поражения от Саудовской Аравии они не надеялись на многое, но в итоге "бело-голубые" сделали то, чего их соотечественники не помнят со времён Марадоны.

Номер 10 вновь оказался для Аргентины счастливым. Для лидера команды Лионеля Месси финал стал вершиной карьеры, в Катаре он побил множество рекордов. Так, после финала он стал футболистом, сыгравшим больше всех матчей на чемпионатах мира — 26, а заодно стал первым в истории, кто забивал и на групповом этапе, и во всех играх плей-офф без исключения.

После победы 35-летний капитан заявил, что не уйдёт из сборной и продолжит играть "в качестве чемпиона мира в аргентинской футболке", хотя ранее он не исключал, что финал чемпионата станет для него последней игрой за Аргентину.