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Спорт

Аргентина обыграла Францию в финале ЧМ-2022 по пенальти

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 Euronews
Аргентина обыграла Францию в финале ЧМ-2022 по пенальти
Авторское право  Petr David Josek/AP

Аргентина обыграла Францию в финале ЧМ-2022 по пенальти. Счёт по итогам двух дополнительных таймов 3:3. Большую часть основного времени сборная Аргентины лидировала со счётом 0:2, отличились Месси и Ди Мария. К концу второго тайма Мбаппе смог сравнять счёт.

В дополнительных таймах Месси и Мбаппе принесли своим командам ещё по одному очку. Судьба встречи решили пенальти (4:2).

Мбаппе стал лучшим бомбардиром этого чемпионата мира по футболу.