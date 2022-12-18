Аргентина обыграла Францию в финале ЧМ-2022 по пенальти. Счёт по итогам двух дополнительных таймов 3:3. Большую часть основного времени сборная Аргентины лидировала со счётом 0:2, отличились Месси и Ди Мария. К концу второго тайма Мбаппе смог сравнять счёт.

В дополнительных таймах Месси и Мбаппе принесли своим командам ещё по одному очку. Судьба встречи решили пенальти (4:2).

Мбаппе стал лучшим бомбардиром этого чемпионата мира по футболу.