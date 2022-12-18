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Кубок мира в руках Лионеля Месси

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Кубок мира в руках Лионеля Месси
Кубок мира в руках Лионеля Месси   -   Авторское право  Martin Meissner/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Кубок мира в руках Лионеля Месси: Аргентина по пенальти обыграла Францию в финале чемпионата в Катаре. Счёт по итогам двух дополнительных таймов 3:3. Большую часть основного времени сборная Аргентины лидировала со счётом 0:2, отличились Месси и Ди Мария. К концу второго тайма Мбаппе смог сравнять счёт.

В дополнительных таймах Месси и Мбаппе принесли своим командам ещё по одному очку. Судьбу встречи решили пенальти (4:2).

В итоге француз Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром этого чемпионата мира по футболу.

Сэм Ашу, для Euronews из Катара:

"Этот финал Чемпионата мира был битвой крупнейших суперзвёзд, и игра не разочаровала. Во время крупнейшего спортивного события здесь, в Лусаиле, всё внимание было приковано к Лионелю Месси и Килиану Мбаппе. Месси исключительным образом действовал в первом тайме, Мбаппе стал сенсацией во втором. Оба также забили в дополнительное время. И хотя этот матч вполне может сигнализировать о постепенной смене поколений, на этот раз именно Месси вышел победителем. Для Аргентины это первая победа на чемпионате мира с 1986 года, а для их капитана это кульминационный момент поистине невероятной карьеры, который может поставить точку в споре о том, кто является величайшим игроком всех времён".