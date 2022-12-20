Аргентина чествует своих чемпионов

Аргентина встречает своих героев. Национальная сборная, обыгравшая в воскресенье Францию, вернулась во вторник с чемпионата мира по футболу в Катаре с золотом.

Самолёт государственной авиакомпании приземлился в Буэнос-Айресе рано утром во вторник. В аэропорту уже собрались ликующие фанаты. Но основное чествование было запланировано на вторую половину ду Обелиска в центре аргентинской столицы, где граждане страны традиционно отмечают все самые важные события. Правительство Аргентины объявило вторник нерабочим днём, чтобы все желающие смогли принять в этом участие.

Новоиспечённые чемпионы мира во главе с легендарным Лео Мессии отправились к Обелиску из центра Аргентинской футбольной ассоциации в столичном пригороде Эсейса, рядом с аэропортом. Альбиселесте выиграли свой третий титул чемпионов мира. В последний раз им это удалось в 1986 году в Мексике.