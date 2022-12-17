Глава партии "Фине гэл" Лео Варадкар возвращается на пост премьер-министра Ирландии, который он занимал в течение трех лет с 2017-го года. Лидер "Фианна фойл" Михол Мартин, возглавлявший правительство с июня 2020-го, добровольно уступает должность и становится заместителем Варадкара.

Коалиция центристских партий "Фианна фойл" и "Фине гэл", а также партии "зеленых" была сформирована по итогам парламентских выборов, состоявшихся в стране почти три года назад. Тогда стороны договорились, что Мартин будет занимать пост премьера в течение первой половины пятилетнего срока, затем передаст его Варадкару.