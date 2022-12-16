"Твиттер" заблокировал аккаунты журналистов нескольких ведущих американских СМИ, сотрудников международных изданий и фрилансеров, в том числе из Европы.

Соцсеть официально не разглашает причину блокировки. Но большинство заблокированных писали о скандале вокруг студента Джека Суини, который отслеживал в "Твиттере" частные самолёты, в том числе бизнес-джет Илона Маска, и в итоге был заблокирован.

В Еврокомиссии назвали происходящее "весьма тревожным" и не исключили введения санкций против Илона Маска.

Эрик Мамер, официальный представитель Еврокомиссии:

"Должны существовать чёткие правила отношений между платформами и их пользователями, чтобы исключить любой произвол в решениях, которые они принимают друг против друга".

Ранее, когда Маск только приобретал "Твиттер", в Евросоюзе намекнули, что отсутствие модерации может нарушать европейское законодательство.

СМИ при этом обрушиваются с критикой на Илона Маска, который покупал соцсеть, обещая сделать её бастионом свободы слова, но спустя всего полтора месяца ситуация выглядит иначе.